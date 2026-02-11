ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ уразили НПЗ "Волгоградський" та системи ППО російських військ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження стратегічного заводу на території Росії.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © скрін з відео

У ніч проти 11 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Про це йеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України у Facebok.

Зокрема, був уражений нафтопереробний завод «Волгоградський» у Волгоградській області РФ, який забезпечував потреби окупаційної армії. На території об’єкта зафіксовано пожежу, масштаби збитків уточнюються.

На тимчасово окупованій території Криму, у районі населеного пункту Лобанове, під удар потрапив склад пально-мастильних матеріалів противника.

У Запорізькій області, на території ТОТ уражено

  • склад матеріально-технічного забезпечення у районі Балочки;

  • район зосередження військової техніки у Любимівці;

  • підрозділ живої сили у районі Гуляйполя, який належав до центру «Рубікон».

На Донеччині, у районі Третяків, знищено російський зенітний ракетний комплекс «Оса», а на Херсонщині, у районі Воскресенського, — зенітний комплекс «Тор».

Генштаб ЗСУ повідомляє, що втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі здійснюватимуть системні заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу агресора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ вдарили по ключових військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях і в глибині РФ. Уражено склад боєприпасів та пункт управління дронами.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie