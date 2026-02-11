- Дата публікації
ЗСУ уразили НПЗ "Волгоградський" та системи ППО російських військ
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження стратегічного заводу на території Росії.
У ніч проти 11 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.
Про це йеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України у Facebok.
Зокрема, був уражений нафтопереробний завод «Волгоградський» у Волгоградській області РФ, який забезпечував потреби окупаційної армії. На території об’єкта зафіксовано пожежу, масштаби збитків уточнюються.
На тимчасово окупованій території Криму, у районі населеного пункту Лобанове, під удар потрапив склад пально-мастильних матеріалів противника.
У Запорізькій області, на території ТОТ уражено
склад матеріально-технічного забезпечення у районі Балочки;
район зосередження військової техніки у Любимівці;
підрозділ живої сили у районі Гуляйполя, який належав до центру «Рубікон».
На Донеччині, у районі Третяків, знищено російський зенітний ракетний комплекс «Оса», а на Херсонщині, у районі Воскресенського, — зенітний комплекс «Тор».
Генштаб ЗСУ повідомляє, що втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі здійснюватимуть системні заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу агресора.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ вдарили по ключових військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях і в глибині РФ. Уражено склад боєприпасів та пункт управління дронами.