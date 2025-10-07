ЗСУ уразили носій "Калібрів" у Карелії: Плетенчук вказав на важливі деталі

Ракетний удар. / © Associated Press

Ураження в Карелії російського корабля "Град" проєкту "Буян-М" дуже важливе. Це судно може завдавати ударів по Україні ракетами "Калібр".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

"Загалом РФ має 12 таких одиниць. Нас, звісно, цікавлять ті три, що розташовані у Чорному морі, які перебувають у пункті базування Новоросійськ. Вони є носіями крилатих ракет", - наголосив представник ВМС.

За його словами, росіяни мають деякі проблеми з цими кораблями і загалом суднами,які РФ випускала після 2014-го. Це наслідки санкцій. Зокрема, ця серія оснащувалася німецькими двигунами, потім – китайськими, зараз – уже російськими. Саме тому, пояснив, Плетенчук, "якість відповідна". Одиниці, що перебувають в акваторії Чорного моря, належать до періоду "вдалого виробництва".

"Хоча сама серія доволі велика та має бути продовженою на три одиниці, принаймні так пишуть ворожі джерела. Тому для нас важливо ці одиниці знищити так само, як решту загроз. Бо це фактично єдині кораблі, які, крім підводних човнів та фрегатів, здатні завдавати ударів зі східної частини Чорного моря по території України", - наголосив Плетенчук.

Кораблі типу "Гроза" призначені для використання у ближній зоні та повинні працювати під прикриття ППО із суходолу або з повітря.

"Але, як бачимо, зловили його якраз на цьому. І, ймовірно, пошкодження він отримав через атаку з повітря. Хоча сама ця операція в багатьох спеціалістів викликає багато питань з цього приводу. Відстань доволі серйозна та теоретично ці кораблі перебували у захищеному просторі, але результат все одно стався", - зауважив речник.

Нагадаємо, вночі проти 4 жовтня ЗСУ атакували важливі цілі Росії. Зокрема, районі Онезького озера, що в Республіці Карелія, внаслідок удару пошкоджено малий ракетний корабель «Буян-М». Наразі ступінь збитків з’ясовується.