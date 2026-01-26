ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ уразили російський НПЗ та низку інших об’єктів ворога: Генштаб розкрив деталі

Нафтоперерробний завод «Славянск Эко» є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Атака на НПЗ в Краснодарському краї.

Атака на НПЗ в Краснодарському краї.

У ніч проти 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Славянск Эко» (Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарський край, РФ).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Зафіксовано влучання ударних безпілотників по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти.

Масштаб завданих збитків уточнюється.

Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.

Окрім того, з метою послаблення наступальних спроможностей противника, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.

«Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде!» — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ заявили про атаку «добрих дронів» на Афіпський НПЗ.

