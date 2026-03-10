- Дата публікації
ЗСУ уразили важливий об’єкт у РФ: Зеленський розповів подробиці
У Росії потрапив під удар завод, який виготовляє системи управління всіх видів ракет.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ уразили Брянський завод у РФ. Він виготовляв системи управління для всіх видів ракет.
Про це український лідер розповів, відповідаючи на запитання журналістів.
«До речі, поки я вам відповідаю, в паузі мені телефонував головнокомандувач Сирський. Він мені розповів, як щойно пройшла успішна операція — було ураження Брянського заводу», — констатував Зеленський.
Як відомо, цей завод виготовляв систему управління всіх видів ракет Російської Федерації.
«Можна привітати наші Збройні сили. Молодці!» — наголосив він.
Нагадаємо, раніше було уражено завод у Воткінську РФ. Через це в Росії можуть виникнути проблеми з забезпеченням виробництва ракет для своєї армії. Росіяни вже визнають, що наслідки цієї атаки можуть мати серйозний вплив на оборонну промисловість держави‑агресорки.