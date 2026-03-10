ЗСУ уразили важливий об’єкт у РФ: Зеленський розповів подробиці

Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ уразили Брянський завод у РФ. Він виготовляв системи управління для всіх видів ракет.

Про це український лідер розповів, відповідаючи на запитання журналістів.

«До речі, поки я вам відповідаю, в паузі мені телефонував головнокомандувач Сирський. Він мені розповів, як щойно пройшла успішна операція — було ураження Брянського заводу», — констатував Зеленський.

Реклама

Як відомо, цей завод виготовляв систему управління всіх видів ракет Російської Федерації.

«Можна привітати наші Збройні сили. Молодці!» — наголосив він.

Нагадаємо, раніше було уражено завод у Воткінську РФ. Через це в Росії можуть виникнути проблеми з забезпеченням виробництва ракет для своєї армії. Росіяни вже визнають, що наслідки цієї атаки можуть мати серйозний вплив на оборонну промисловість держави‑агресорки.