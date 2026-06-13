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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
398
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ЗСУ уразили залізничну та понтонну переправи на Херсонщині: деталі атаки

Українські військові продовжують нищити логістичні шляхи російських окупантів на півдні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пошкоджений міст

Пошкоджений міст

У ЗСУ підтвердили ураження залізничного сполучення та понтонної переправи у напрямку Чонгара на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це заявив командир Першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в етері «Суспільне Студія».

З його слів, через це російські війська змушені змінювати маршрути й накопичувати великі колони техніки.

Він також спрогнозував подальші дії окупантів: вони, ймовірно, збільшуватимуть кількість понтонних переправ. Однак українські бійці готові до такого розвитку подій.

«Понтонні переправи не мають таких потужних конструкцій і для їх пошкодження не потрібні дороговартісні засоби. У нас є засоби вартістю до п’яти тисяч доларів, які будуть ці переправи топити», — додав Філатов.

Удари по Чонгарському мосту — що відомо

Перша атака на об’єкт відбулася в ніч проти 7 червня. Через серйозні руйнування полотна представники окупаційної адміністрації захопленої частини Херсонської області змушені були офіційно оголосити про перекриття руху транспорту через переправу.

Уже в ніч проти 9 червня Сили оборони України завдали повторного удару по Чонгарському мосту. Українські військові офіційно підтвердили успішне проведення чергової операції.

Російська окупаційна адміністрація Криму намагається приховати масштаби руйнувань.

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Дата публікації
Кількість переглядів
398
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