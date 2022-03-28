ЗСУ успішно атакували позиції окупантів у Херсонській області

Внаслідок точних пострілів російські угруповання зазнали чимало втрат.

Захисники України здійснили успішну атаку на позиції російських загарбників в районі Чаплинки Херсонської області. В результаті окупанти зазнали втрат та позбулися вартісної техніки.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на розвідку.

Вчора, 27 березня, ЗСУ відпрацювали по техніці окупантів, яку ті розмістили у Чаплинці Херсонської області. Рашисти зосередили там свої гелікоптери, танки та ракетно-зенітні комплекси "Панцир".

Окупанти, яким допомагала ППО, зазнали втрат особового складу і позбулися вкрай вартісної техніки.

Внаслідок удару ЗСУ було знищено кілька «Панцирів», гелікоптери, кілька одиниць бронетехніки та склад з боєкомплектом.

Нагадаємо, що на відео, оприлюдненому Генштабом сьогодні, 28 березня, можна побачити, як після удару по загарбниках, їхня техніка охоплюється вогнем.