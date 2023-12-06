ЗСУ успішно контратакували та відкинули окупантів на Авдіївському напрямку

Сили оборони просунулися на схід від ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

Українські військові контратакували на півночі від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили відступити російських загарбників.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили контратакували під Авдіївкою 5 грудня і нещодавно здійснили підтверджене просування вперед.

Геолокаційні кадри, які були опубліковані 4 грудня, вказують на те, що українські військові просунулися на схід від ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

Український військовий оглядач заявив 5 грудня, що українські сили контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу і змусили російські війська відступити з двох передових позицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські підрозділи на Авдіївському напрямку, які намагаються підійти до коксохімічного заводу, або відступають, або їх знищують ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти намагатимуться посилювати тиск у районі Авдіївки. Вони зараз ще не використали ті підрозділи, які є у них в резерві.

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