- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 307
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ успішно "мінусують" окупантів: Генштаб повідомив про значні втрати противника
Минулої доби ЗСУ ліквідували 1 250 загарбників.
Станом на ранок 9 лютого ЗСУ знищили 1 247 580 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 250 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника армії РФ від 24.02.22 до 09.02.26:
особового складу — близько 1 247 580 (+1 250) осіб
танків — 11 654 (+3)
бойових броньованих машин — 24 013 (+3)
артилерійських систем — 37 056 (+12)
РСЗВ — 1 637
засоби ППО — 1 295
літаків — 435
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 127 962 (+413)
крилаті ракети — 4 270 (+1)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 77 552 (+113)
спеціальна техніка — 4 069
Варто зазначити, що втрата Starlink зламала тактику армії РФ на фронті. Проблеми зі зв’язком після відключення Starlink суттєво ускладнили управління підрозділами російської армії на окремих напрямках фронту, що призвело до руйнування тактики малих мобільних груп, на яку раніше робив ставку противник.