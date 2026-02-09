ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ успішно "мінусують" окупантів: Генштаб повідомив про значні втрати противника

Минулої доби ЗСУ ліквідували 1 250 загарбників.

Світлана Несчетна
Війна

Війна / © Associated Press

Станом на ранок 9 лютого ЗСУ знищили 1 247 580 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника армії РФ від 24.02.22 до 09.02.26:

  • особового складу — близько 1 247 580 (+1 250) осіб

  • танків — 11 654 (+3)

  • бойових броньованих машин — 24 013 (+3)

  • артилерійських систем — 37 056 (+12)

  • РСЗВ — 1 637

  • засоби ППО — 1 295

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 127 962 (+413)

  • крилаті ракети — 4 270 (+1)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 77 552 (+113)

  • спеціальна техніка — 4 069

Варто зазначити, що втрата Starlink зламала тактику армії РФ на фронті. Проблеми зі зв’язком після відключення Starlink суттєво ускладнили управління підрозділами російської армії на окремих напрямках фронту, що призвело до руйнування тактики малих мобільних груп, на яку раніше робив ставку противник.

Дата публікації
Кількість переглядів
307
