ЗСУ успішно "мінусують" окупантів: Генштаб повідомив про значні втрати противника

Війна / © Associated Press

Станом на ранок 9 лютого ЗСУ знищили 1 247 580 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника армії РФ від 24.02.22 до 09.02.26:

особового складу — близько 1 247 580 (+1 250) осіб

танків — 11 654 (+3)

бойових броньованих машин — 24 013 (+3)

артилерійських систем — 37 056 (+12)

РСЗВ — 1 637

засоби ППО — 1 295

літаків — 435

гелікоптерів — 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 127 962 (+413)

крилаті ракети — 4 270 (+1)

кораблі / катери — 28

підводні човни — 2

автомобільна техніка та автоцистерни — 77 552 (+113)

спеціальна техніка — 4 069

Варто зазначити, що втрата Starlink зламала тактику армії РФ на фронті. Проблеми зі зв’язком після відключення Starlink суттєво ускладнили управління підрозділами російської армії на окремих напрямках фронту, що призвело до руйнування тактики малих мобільних груп, на яку раніше робив ставку противник.