ЗСУ успішно відбили ворожий штурм на Краматорському напрямку: ранкове зведення Генштабу ЗСУ станом на 26 липня

Окупанти намагаються наступати на Краматорському напрямку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках в збройних силах Республіки Білорусь було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління. З території цєї країни відзначалося ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області. Зберігаєтьсяся загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору РБ.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Хрінівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування ЗСУ.

На Харківському напрямку здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Борщова, Питомник, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Світличне, Пришиб та Слатине. Завдав авіаударів біля Залимана та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин.

На Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” ЗСУ успішно відбили та відкинули противника назад.

На Бахмутському напрямку окупанти з артилерії обстріляли Берестове, Білогорівку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівку, Веселу Долину, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодему, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.

Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір’я завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків та Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує оборонятися, зосереджує зусилля на недопущені просування наших військ та обстрілює з артилерії і танків. Також окупанти завдали авіаударів біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного, проводили повітряну розвідку БпЛА.

В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Літаки та гелікоптери ЗСУ продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із українськими воїнами.

Нагадаємо, у Чорному морі ворог зберігає ефект імовірності проведення десантної операції.

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