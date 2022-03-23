ЗСУ успішно відбивали ракетні атаки та блокували ворога: ранкове зведення від Генштабу станом на 23 березня

ЗСУ успішно відбивали ракетні атаки та блокували ворога: ранкове зведення від Генштабу станом на 23 березня

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Розпочалася 28 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

У Генштабі розповіли, як пройшла попередня доба та які мають результати ЗСУ та інші угруповання сил оборони.

Захисники України продовжують відбивати атаки окупантів на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Так, захисники України не дають можливості відновити ворогу наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.

Також сили оборони блокують просування окупантів в напрямку на міста Попасна та Курахове та здійснюють кругову оборону Маріуполя.

На Північно-Східному напрямку основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.

На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.

На Південно-Східному напрямку сухопутні війська "накидають" окупантам у Чорноморській операційній зоні, Миколаєві та Миколаївській області.

Захисники України стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку.

Відзначено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.

"Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет). Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет", - повідомляють у Штабі.

Зазначається, що у Росії продовжують мобілізації населення для війни в Україні, зокрема тих, хто вже має бойовий досвід.

На території Білорусі партизани частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Інформація уточнюється.

Водночас, на українсько-білоруському кордоні спостерігається накопичення ворожих військ.

"Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти продовжують здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах населених пунктах, історичних пам’ятках архітектури, школах, лікарнях та цивільних промислових виробництвах