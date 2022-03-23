ЗСУ успішно відбивали ракетні атаки та блокували ворога: ранкове зведення від Генштабу станом на 23 березня

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Розпочалася 28 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
У Генштабі розповіли, як пройшла попередня доба та які мають результати ЗСУ та інші угруповання сил оборони.
Захисники України продовжують відбивати атаки окупантів на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Так, захисники України не дають можливості відновити ворогу наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.
Також сили оборони блокують просування окупантів в напрямку на міста Попасна та Курахове та здійснюють кругову оборону Маріуполя.
На Північно-Східному напрямку основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.
На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.
На Південно-Східному напрямку сухопутні війська "накидають" окупантам у Чорноморській операційній зоні, Миколаєві та Миколаївській області.
Захисники України стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку.
Відзначено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.
"Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет). Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет", - повідомляють у Штабі.
Зазначається, що у Росії продовжують мобілізації населення для війни в Україні, зокрема тих, хто вже має бойовий досвід.
На території Білорусі партизани частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Інформація уточнюється.
Водночас, на українсько-білоруському кордоні спостерігається накопичення ворожих військ.
"Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти продовжують здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах населених пунктах, історичних пам’ятках архітектури, школах, лікарнях та цивільних промислових виробництвах