ЗСУ утримують визначені рубежі, РФ має втрати в техніці та особовому складі - Генштаб

ЗСУ утримують визначені рубежі, РФ має втрати в техніці та особовому складі - Генштаб

Противник деморалізований.

Збройні силами і підрозділи Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів: противник зазнає втрат.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 6 березня.

"Угруповання сил оборони веде оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх в глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями, здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противник", - йдеться у повідомленні.

Угруповання об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Зусилля зосереджені на обороні Маріуполя.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровської області зі сторони Балаклії.

На Сіверщині проводиться операція з оборони Чернігова.

На Волинському напрямку триває підготовка всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На приморському напрямку здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Крім того, в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

"На інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника", - наголошують у Генштабі.

Повітряні сили ЗСУ зосередили зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливтх об’єктів України та угруповань військ.

Загалом втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.

Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили

Їх знайшли українські воїни. Російські військові дають свідчення.

Зазначається, що РФ має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. "За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ", - йдеться у зведенні штабу.