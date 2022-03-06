ЗСУ утримують визначені рубежі, РФ має втрати в техніці та особовому складі - Генштаб

Противник деморалізований.
Збройні силами і підрозділи Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів: противник зазнає втрат.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 6 березня.
"Угруповання сил оборони веде оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх в глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями, здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противник", - йдеться у повідомленні.
Угруповання об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Зусилля зосереджені на обороні Маріуполя.
Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.
Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровської області зі сторони Балаклії.
На Сіверщині проводиться операція з оборони Чернігова.
На Волинському напрямку триває підготовка всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.
На приморському напрямку здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Крім того, в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.
"На інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника", - наголошують у Генштабі.
Повітряні сили ЗСУ зосередили зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливтх об’єктів України та угруповань військ.
Загалом втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.
Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили
Їх знайшли українські воїни. Російські військові дають свідчення.
Зазначається, що РФ має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. "За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ", - йдеться у зведенні штабу.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.