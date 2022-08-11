Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ вчергове відкинули окупантів поблизу Верхньокам'янського на Краматорському напрямку - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
327
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ вчергове відкинули окупантів поблизу Верхньокам'янського на Краматорському напрямку - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Донеччині російські окупанти не полишають спроби вийти на адміністративні кордони області.

Втім, їм це не дукже вдається, а чергові спроби наступу розбиваються об опір ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку на Донеччині російські окупанти задіяли для вогневого ураження реактивну артилерію і танки біля Сіверська, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки.

"Ворог вів наступальні поблизу Григорівки та Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов. Бойові дії тривають в районі Івано-Дар’ївки", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Сакі" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих і щонайменше одну жертву.

Читайте також:

Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 10 серпня 2022 року

Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 10 серпня 2022 року

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація