ЗСУ вчергове відкинули окупантів поблизу Верхньокам'янського на Краматорському напрямку - Генштаб

На Донеччині російські окупанти не полишають спроби вийти на адміністративні кордони області.
Втім, їм це не дукже вдається, а чергові спроби наступу розбиваються об опір ЗСУ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Краматорському напрямку на Донеччині російські окупанти задіяли для вогневого ураження реактивну артилерію і танки біля Сіверська, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки.
"Ворог вів наступальні поблизу Григорівки та Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов. Бойові дії тривають в районі Івано-Дар’ївки", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Сакі" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих і щонайменше одну жертву.
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