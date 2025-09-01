Війна / © Associated Press

ЗСУ вдалося скоротити просування російських окупантів углиб від 17 до 4 км.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Братчук в етері КИЇВ24 1 вересня.

«Досить маємо складну ситуацію на Куп’янському напрямку. Хоча, там Силам оборони вдалося застосувати дієвий інструмент — „хірургічний скальпель“, коли контратакою вдається навіть відкидати ворога від тих позицій, на яких росіяни вже перебувають або перебували», — сказав він.

Контратаки відбуваються і на Запорізькому напрямку, зазначає Братчук.

«Ворог акцентує свою значну увагу тут (на Запорізькому напрямку — ред.)», — уточнив військовий експерт.

Нагадаємо, днями керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила про те, що найближчими днями російські війська, ймовірно, можуть піти в серйозний наступ.