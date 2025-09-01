- Дата публікації
ЗСУ за допомогою "хірургічного скальпеля" вдалося скоротити просування ворога углиб з 17 до 4 км — військовий експерт
Сергій Братчук заявив про складну ситуацію на Куп’янському та Запорізькому напрямках.
ЗСУ вдалося скоротити просування російських окупантів углиб від 17 до 4 км.
Про це повідомив військовий експерт Сергій Братчук в етері КИЇВ24 1 вересня.
«Досить маємо складну ситуацію на Куп’янському напрямку. Хоча, там Силам оборони вдалося застосувати дієвий інструмент — „хірургічний скальпель“, коли контратакою вдається навіть відкидати ворога від тих позицій, на яких росіяни вже перебувають або перебували», — сказав він.
Контратаки відбуваються і на Запорізькому напрямку, зазначає Братчук.
«Ворог акцентує свою значну увагу тут (на Запорізькому напрямку — ред.)», — уточнив військовий експерт.
Нагадаємо, днями керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила про те, що найближчими днями російські війська, ймовірно, можуть піти в серйозний наступ.