ЗСУ вдарили по полігону окупантів на Донеччині: росЗМІ заявляють про 50 "двохсотих"

Втрати окупантів стрімко зростають.
Наші бійці з HIMARS вдарили по полігону зі скупченням особового складу армії РФ у Донецькій області. У Мережі з'явилися кадри наслідків прильоту касетних боєприпасів. РосЗМІ повідомляють про ліквідацію щонайменше 50 російських військовослужбовців.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Схоже, сьогодні в Кобзона аншлаг", — іронічно зауважив він.
Нагадаємо, станом на ранок 17 вересня 2024 року ЗСУ знищили 635 880 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових.
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