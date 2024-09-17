ЗСУ вдарили по полігону окупантів на Донеччині: росЗМІ заявляють про 50 "двохсотих"

Наші бійці з HIMARS вдарили по полігону зі скупченням особового складу армії РФ у Донецькій області. У Мережі з'явилися кадри наслідків прильоту касетних боєприпасів. РосЗМІ повідомляють про ліквідацію щонайменше 50 російських військовослужбовців.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Схоже, сьогодні в Кобзона аншлаг", — іронічно зауважив він.

ЗСУ на Донеччині з HIMARS вдарили по полігону зі скупченням окупантів

Нагадаємо, станом на ранок 17 вересня 2024 року ЗСУ знищили 635 880 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових.

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