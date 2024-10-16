Переконливий удар: ЗСУ атакували полігон окупантів на Запоріжжі (відео)

Наші бійці показали кадри удару касетним HIMARS по полігону в Запорізькій області з російськими військовослужбовцями. Завдання виконали аеророзвідники 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади та 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" за допомогою БпЛА Shark.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ вдарили по полігону окупантів на Запоріжжі

Нагадаємо, станом на ранок 15 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 672 850 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1450 військових

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