ЗСУ вдарили по ворожому пункту управління та складах окупантів на Миколаївщині

У Миколаївській області ЗСУ поколошматили російських окупантів.
Українські захисники вдарили по їхніх складах та пункту управління.
Про це повідомляють у оперативному командуванні "Південь".
"Нашими підрозділами завдано 4 влучних удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління і склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що снайпери Нацгвардії на Донеччині "закобзонили" ДРГ окупантів, а спецпризначенці добили ворога щільним вогнем.
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