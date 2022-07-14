ЗСУ вдарили по ворожому пункту управління та складах окупантів на Миколаївщині

Українські захисники вдарили по їхніх складах та пункту управління.

Про це повідомляють у оперативному командуванні "Південь".

"Нашими підрозділами завдано 4 влучних удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління і склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що снайпери Нацгвардії на Донеччині "закобзонили" ДРГ окупантів, а спецпризначенці добили ворога щільним вогнем.

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