ЗСУ вдарили ракетами HIMARS по Курській області: які наслідки атаки

Внаслідок атаки поранення отримав один працівник. Також пошкоджені були два автомобілі.

Українські військові вперше застосували HIMARS під час атаки по Курській області РФ. Внаслідок ракетного удару була уражена будівля ФСБ.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, 22 червня ЗСУ випустили дві ракети HIMARS по Курській області: селищу Мирний у Суджанському районі та по селу Довгі Буми у Білівському районі. Обидві ракети начебто були збиті, проте уламками частково зруйнували будівлю прикордонного управління ФСБ у Суджі.

Внаслідок атаки поранення отримав один працівник. Також пошкоджені були два автомобілі.

“Вріо голови Курської області Смирнов у той день повідомляв про успішну роботу ППО і про те, що наслідки атаки вже нібито було усунуто. Місцеві жителі у чатах писали, що в них зникла електрика”, - пишуть телеграм-канали.

Нагадаємо, що ЗСУ контратакують на Харківщині.

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