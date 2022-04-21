ЗСУ вдарять по Кримському мосту, щойно з'явиться можливість: РНБО

ЗСУ поцілять Кримський міст за найпершої вдалої можливості, говорять в РНБО.

Збройні Сили України готові завдати удару по Кримському (Керченському) мосту за першої нагоди.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі радіо "НВ".

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити (вдарити по Кримському мосту), ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", — сказав Данілов.

Кримський міст Росія використовує для підвезення підкріплення своєї армії, яка, зокрема, базується на південному напрямку.

Нагадаємо, що секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що великий наступ російських військ на Донбасі ще не розпочався, армія РФ продовжує перекидати туди свої резерви. Водночас у Харківській, Донецькій та Луганській областях розпочалися бої по всіх лініях фронту.