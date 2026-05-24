ЗСУ вдарили по ключовому нафтовому терміналу РФ: що відомо

Сили оборони України уразили термінал «Таманьнефтегаз», склади забезпечення та два кораблі РФ.

Руслана Сивак
Нафтовий термінал (ілюстративне фото) / © Associated Press

Упродовж 23 та в ніч на 24 травня українські військові атакували важливі російські об’єкти. Удари припали по Криму, Луганщині, Донеччині та території Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Повіомляється, що однією з головних цілей став нафтоналивний причал терміналу «Таманьнефтегаз», розташований у селищі Волна Краснодарського краю РФ. За попередніми даними, там пошкоджено нафтоналивний стендер.

«Термінал „Таманьнефтегаз“ є одним із ключових експортних нафтових об’єктів рф у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік. Об’єкт задіяний у забезпеченні армії держави-агресора», — додали в Генштабі.

Також українські військові атакували російський флот. На базі в Новоросійську вони поцілили у два кораблі: сторожовий «Пытливый» та ракетний катер. Наразі невідомо, наскільки сильно вони пошкоджені.

Паралельно удари припали на логістичні центри ворога на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Міжгір’ї (ТОТ АР Крим) уражено склад зберігання боєприпасів. Ще три об’єкти — склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів противника — було атаковано в районі Білолуцька Луганської області.

Також Сили оборони поцілили у пункти управління безпілотниками росіян у районах Воскресенки (Донецька область), Борисівки (Бєлгородська область РФ) та Тьоткіного (Курська область РФ). У Курській області, в районі населеного пункту Волфинський, під удар потрапило і місце зосередження живої сили противника.

ЗСУ атакують Росію — останні новини

Нагадаємо, У ніч проти 23 травня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російської військової та паливної інфраструктури.

Під ураження потрапили нафтовий термінал «Шесхарис», нафтобаза «Грушова» у Новоросійську Краснодарського краю РФ, а також танкер CHRYSALIS, який пов’язують із так званим тіньовим флотом Росії.

Раніше ми повідомляли, що в російському Новоросійську прогриміли вибухи. Сталося займання на території нафтобази «Грушова балка» і на нафтоналивному терміналі «Шесхаріс».

