ЗСУ вдарили по нафтовому об'єкту Росії у Криму: Генштаб повідомив наслідки

Атака на об'єкти РФ

В ніч на 13 жовтня ЗСУ вдарили по підприємству «Морской нєфтяной тєрмінал» у Феодосії тимчасово окупованого Криму. Є дані про пошкодження 16 резервуарів з пальним. Вирує масштабна пожежа на території.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

У відомстві пояснюють, що об’єкт є важливою логістичною ланкою у забезпеченні армії РФ паливно-мастильними матеріалами. Примітно, що він атакований не вперше.

«Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м», — додали у ГШ.

Також підтверджене ураження РЛС П-18 в Красній Поляні (тимчасово окупований Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області). Цілі були атаковані у ніч на 14 жовтня.

«Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії РФ проти України, триває», — запевнили у Генеральному штабі.

Нагадаємо, 9 жовтня українські бійці вдарили по двох об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури у Волгоградській області Росії. Це — Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробнича диспетчерська станція «Єфімовка».

Примітно, що ці військові об’єкти відіграють критичну роль у спроможності РФ забезпечувати свої війська та продовжувати війну.

Внаслідок обстрілу на території обох об’єктів зафіксовано вибухи та пожежу. Реальні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.