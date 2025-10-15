ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ вдарили по нафтовому об'єкту Росії у Криму: Генштаб повідомив наслідки

Через атаку по важливих об’єктах на ТОТ України росіяни зазнали втрат.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на об'єкти РФ

Атака на об'єкти РФ / © ТСН.ua

В ніч на 13 жовтня ЗСУ вдарили по підприємству «Морской нєфтяной тєрмінал» у Феодосії тимчасово окупованого Криму. Є дані про пошкодження 16 резервуарів з пальним. Вирує масштабна пожежа на території.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

У відомстві пояснюють, що об’єкт є важливою логістичною ланкою у забезпеченні армії РФ паливно-мастильними матеріалами. Примітно, що він атакований не вперше.

«Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м», — додали у ГШ.

Також підтверджене ураження РЛС П-18 в Красній Поляні (тимчасово окупований Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області). Цілі були атаковані у ніч на 14 жовтня.

«Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії РФ проти України, триває», — запевнили у Генеральному штабі.

Нагадаємо, 9 жовтня українські бійці вдарили по двох об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури у Волгоградській області Росії. Це — Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробнича диспетчерська станція «Єфімовка».

Примітно, що ці військові об’єкти відіграють критичну роль у спроможності РФ забезпечувати свої війська та продовжувати війну.

Внаслідок обстрілу на території обох об’єктів зафіксовано вибухи та пожежу. Реальні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie