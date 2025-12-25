ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
191
2 хв

ЗСУ вдарили по низці військових об'єктів РФ: деталі від Генштабу

Сили оборони завдали низки уражень, зокрема по порту «Темрюк», аеродрому «Майкоп» і підрозділах РФ.

Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

У ніч проти 25 грудня Сили оборони України завдали серії ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії. Під удар потрапили морський порт «Темрюк», військовий аеродром у районі Майкопа та ремонтний підрозділ російських військ на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як повідомляється, у межах заходів зі зменшення спроможностей збройних сил РФ українські підрозділи уразили інфраструктуру морського порту «Темрюк» у Краснодарському краї. Внаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу.

Морський порт «Темрюк» розташований у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові. Через нього здійснюється перевалка різних видів вантажів, зокрема скрапленого вуглеводневого газу та інших нафтопродуктів. За даними української сторони, порт задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Також удару було завдано по військовому аеродрому в районі міста Майкоп у Республіці Адигея. За попередньою інформацією, ціль уражено, на об’єкті виникла пожежа. Остаточні результати атаки уточнюються.

Крім того, підрозділи ударних безпілотників Сил оборони України уразили ремонтний підрозділ 143-го мотострілецького полку противника в районі населеного пункту Труженка на тимчасово окупованій території Донецької області. Дані щодо завданих збитків наразі уточнюються.

Окремо повідомляється, що за уточненими результатами попередніх ударів українських БпЛА по аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму підтверджено знищення радіолокаційної станції 96К6, станції зв’язку Р-419, а також пошкодження радіолокаційної станції 55Ж6Т.

Нагадаємо, 24 грудня, у місті Єфремов, що в Тульській області РФ, фіксували вибухи. За попередніми даними, був атакований завод синтетичного каучуку. На об’єкті супутники NASA FIRMS фіксують пожежу, кадри публікували й місцеві жителі.

Відомо, що «Єфремівський завод синтетичного каучуку» є великим виробником синтетичних полімерів та випускає такі основні види продукції:

  • високомолекулярний поліізобутилен;

  • низькомолекулярний поліізобутилен;

  • поліізобутиленові присадки, що загущують тощо.

