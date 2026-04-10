ЗСУ вдарили по бурових платформах РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

У ніч проти 10 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по двох російських бурових платформах на шельфі Каспійського моря. Атаку здійснили в межах стратегії з підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За попередніми даними, під удар потрапили ключові об’єкти видобувної інфраструктури агресора:

Реклама

ЛСП-2 (льодостійка стаціонарна платформа) на родовищі імені В. Грайфера (раніше відоме як Ракушечноє);

ЛСП-1 на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Уражені платформи розташовані в північній частині Каспійського моря. Відстань від місця базування установок до лінії бойового зіткнення становить близько 1000 кілометрів.

У Генштабі зауважили, що вказані бурові платформи є критично важливими елементами логістичного ланцюга РФ. Вони залучені до видобутку сировини, яка використовується для виробництва паливно-мастильних матеріалів для потреб російських окупаційних військ.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського фрегата, нафтових терміналів та пунктів управління БпЛА.

Раніше ми писали, що українські дрони атакували Воронезьку область РФ. Під удар потрапив завод «Минудобрения» у місті Россош, який виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру — базові компоненти для вибухових речовин.

Реклама

До слова, Росія все ще намагається захопити нові території, щоб створити «буферні зони» біля кордону та просунутися на Донбасі й Запорізькій області.