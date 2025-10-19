ЗСУ вдарили по важливих об'єктах на території РФ: деталі від Генштабу

© ТСН.ua

У ніч проти 19 жовтня ЗСУ вразили важливі військові об’єкти на території РФ. Йдеться про газовий завод та НПЗ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі ударів по об’єктах РФ

Зазначається, що Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Пролунала серія вибухів, спалахнула пожежу.

Є дані про те, що завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн тонн. За попередньою інформацією уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа.

Як відомо, підприємство бере активну участь у забезпеченні потреб російської армії. Остаточні збитки для РФ уточнюються.

Цього ж дня було уражено Оренбурзький газопереробний завод. На території зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

«Оренбургзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією уражено одну з установок переробки та очищення газу», — зазначили у ГШ.

У відомстві повідомили ще й про уражено бази пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. В районі цілі звучали вибухи, а згодом виникла пожежа.

