ЗСУ вгатили по мотострілках із Забайкалля під Волновахою: загинуло мінімум 60 російських окупантів - ЗМІ

Вони чекали у чистому полі на командира.
ЗСУ вдарили по мотострілках із Забайкалля, поки вони чекали на командувача. Унаслідок удару могли загинути десятки російських військових.
Про це повідомляє "російська служба ВВС".
У середині дня 20 лютого українські військові, ймовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області, повідомили "журналістам" кілька джерел, нібито знайомих із ситуацією.
У цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.
У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва.
«Побудували в чистому полі командири», — коментує те, що сталося один із військовослужбовців, що вижили, на відеозаписі, який він зробив і який є в розпорядженні рос"ЗМІ".
"Також у розпорядженні є понад 10 фотографій та відеозаписів з полігону, зроблених одразу після удару — на них зображено десятки загиблих, але з етичних міркувань ми не публікуємо ці знімки. Загалом, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей", - пишуть "журналісти".
Українська влада подію наразі не коментувала.
До того ж блогер-аналітик, старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у повідомленні у соціальних мережах зауважив, що інформація про інцидент підтвердилась.
"Містер Хаймарс відпрацював на тверду десятку. Повідомляють про 30 – 70 ліквідованих російських окупантів. Це лише мертвими. Про поранених та покалічених інформації поки що немає", - йдеться у повідомленні.
Також він додав кілька фото вбитих росіян.
"Приліт" стався за 7 кілометрів від лінії фронту.
Тим часом за кілька годин після удару по полігону в районі села Трудівське російський президент Володимир Путін провів зустріч з міністром оборони Сергієм Шойгу, в ході якої голова військового відомства розповів про успіхи російської армії в Авдіївці та на інших ділянках фронту.
Раніше повідомлялося, що в окупованому росіянами Донецьку стався "приліт" по розташуванню військових РФ. Там згоріли автомобілі, є загиблі та поранені.
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