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ЗСУ вгатили по важливому аеродрому на Брянщині, ще низка військових об’єктів – уражені: деталі від Генштабу
Сили оборони уразили аеродром та пункти управління БпЛА РФ.
Сили оборони України 6 жовтня та в ніч проти 7 жовтня уразили низку військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Противник зазнав втрат.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Що відомо про уражені об’єкти
Одним із уражених об’єктів став військовий аеродром «Сеща» у Брянській області Росії. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Також у Брянській області українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби поблизу Гриньового та радіолокаційну станцію в районі Єліонки.
На Донеччині, в районі Донецька, уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських військ.
Крім того, удари завдали по пунктах управління БпЛА противника в районах Білоцерківки та Кам’янки Запорізької області. У районі Гірника Донецької області уражено командний пункт.
Ще два командно-спостережні пункти російських військ уражено в районах Українська та Курахівки на Донеччині.
На тимчасово окупованій території Луганської області українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів поблизу Криничного та склад паливно-мастильних матеріалів у районі Кондрючого.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об’єктах російських окупаційних військ.
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