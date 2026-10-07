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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1524
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2 хв

ЗСУ вгатили по важливому аеродрому на Брянщині, ще низка військових об’єктів – уражені: деталі від Генштабу

Сили оборони уразили аеродром та пункти управління БпЛА РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

Сили оборони України 6 жовтня та в ніч проти 7 жовтня уразили низку військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Противник зазнав втрат.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про уражені об’єкти

Одним із уражених об’єктів став військовий аеродром «Сеща» у Брянській області Росії. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Також у Брянській області українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби поблизу Гриньового та радіолокаційну станцію в районі Єліонки.

На Донеччині, в районі Донецька, уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських військ.

Крім того, удари завдали по пунктах управління БпЛА противника в районах Білоцерківки та Кам’янки Запорізької області. У районі Гірника Донецької області уражено командний пункт.

Ще два командно-спостережні пункти російських військ уражено в районах Українська та Курахівки на Донеччині.

На тимчасово окупованій території Луганської області українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів поблизу Криничного та склад паливно-мастильних матеріалів у районі Кондрючого.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об’єктах російських окупаційних військ.

Раніше у російському Бєлгороді після серії вибухів спалахнули пожежі, а в Мережі з’явилися перші відео наслідків атаки. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО та задимлення в різних районах міста. За даними російської влади, є пошкодження інфраструктури, а також перебої з електропостачанням. Причини вибухів та масштаби руйнувань офіційно уточнюються.

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