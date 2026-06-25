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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1339
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ЗСУ вгатили ще по трьох мостах, якими їздили росіяни: тили РФ у вогні — перші деталі

Масштаби руйнувань перерправ встановлюються. Мости знаходяться глибоко в тилу російської армії.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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ЗСУ ударили по трьох мостах (ілюстративне)

ЗСУ ударили по трьох мостах (ілюстративне) / © Укрінформ

Сили оборони завдали удару по трьох мостах в тилу росіян — автомобільному через річку Корсак у Запорізькій області та двох залізничних: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Їх противник використовував для перекидання військ та підвезення боєприпасів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 25 червня.

За даними Генштабу, масштаби руйнувань перерправ встановлюються.

Які ще об’єкти окупантів були уражені

Окрім того, у ніч на 25 червня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському краї, рф. Після удару спалахнула пожежа на території підприємства. Цей об’єкт є важливим для російської армії, бо він задіяний у забезпеченні військ на окупованих територіях України.

Також минулої доби Україна успішно атакувала:

  • склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині,

  • командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області,

  • радіолокаційну станцію «Небо»,

  • радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі на тимчасово окупованій території українського Криму.

Удари України по Росії — останні новини

Україна продовжує завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Зранку 25 червня в Уфі пролунали вибухи. За даними місцевих пабліків, під удар дронів потрапив НПЗ в Уфі, який розташований за 1500 км від фронту.

Пізніше президент Зеленський підтвердив атаки на НПЗ в Уфі та на нафтобазу на Кубані. Сили оборони уразили нафтобазу «Полтавська», що за 300 кілометрів від лінії фронту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1339
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