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ЗСУ вгатили ще по трьох мостах, якими їздили росіяни: тили РФ у вогні — перші деталі
Масштаби руйнувань перерправ встановлюються. Мости знаходяться глибоко в тилу російської армії.
Сили оборони завдали удару по трьох мостах в тилу росіян — автомобільному через річку Корсак у Запорізькій області та двох залізничних: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Їх противник використовував для перекидання військ та підвезення боєприпасів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 25 червня.
За даними Генштабу, масштаби руйнувань перерправ встановлюються.
Які ще об’єкти окупантів були уражені
Окрім того, у ніч на 25 червня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському краї, рф. Після удару спалахнула пожежа на території підприємства. Цей об’єкт є важливим для російської армії, бо він задіяний у забезпеченні військ на окупованих територіях України.
Також минулої доби Україна успішно атакувала:
склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині,
командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області,
радіолокаційну станцію «Небо»,
радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі на тимчасово окупованій території українського Криму.
Удари України по Росії — останні новини
Україна продовжує завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Зранку 25 червня в Уфі пролунали вибухи. За даними місцевих пабліків, під удар дронів потрапив НПЗ в Уфі, який розташований за 1500 км від фронту.
Пізніше президент Зеленський підтвердив атаки на НПЗ в Уфі та на нафтобазу на Кубані. Сили оборони уразили нафтобазу «Полтавська», що за 300 кілометрів від лінії фронту.