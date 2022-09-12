ЗСУ відбили 2 атаки окупантів на Донеччині та б'ються за Зайцеве і Миколаївку Другу

Минулої доби окупанти атакували позиції ЗСУ в районах Майорська та Красногорівки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. В районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають", - йдеться в повідомленні.

Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях.

Нагадаємо, що поблизу Балаклії артилеристи ЗС РФ "закобзонили" своїх же, думаючи, що це ЗСУ.

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