ЗСУ відбили 12 атак ворога на Донбасі: ранкове зведення Генштабу станом на 3 травня

Розпочалась 69 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 травня.

Російські загарбники після завданих їм в Україні втрат намагаються поповнити запаси техніки з території РФ. За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області, у період з 27 квітня по 2 травня 2022 року, було знято зі зберігання 17 та 60 БМП-1. Їх відправлено на тимчасово зайняті російськими військами українські території.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку окупанти обстрілювали позиції ЗСУ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено сім БпЛА “Орлан-10” та один БпЛА “Форпост”.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки противника.

Зазнає втрат ворог і на інших напрямках. Активно продовжує розвиватися в тимчасово зайнятих агресором містах і селах рух опору.

Нагадаємо, що за оцінками Пентагону, від початку вторгнення росіяни випустили по Україні 2125 ракет. Командування російськими силами в Україні є незадовільним, а військовий персонал не отримує належного матеріально-технічного забезпечення та має вкрай низький моральний дух. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону.

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