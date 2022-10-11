ЗСУ відбили 5 атак окупантів на Донеччині та добряче їм "насипали" на Херсонщині: зведення Генштабу

Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на 5 ділянках на Донеччині.

Розпочалась 213 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.Російські окупанти не здатні зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагаються залякати та посіяти паніку серед населення України, завдаючи ракетних ударів по мирних містах.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні генштабу ЗСУ.

Протягом попередньої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з РСЗВ. 73 повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках, з них - 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару за минулу добу постраждала інфраструктура більш ніж 30 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Загинули та були поранені мирні громадяни України.

Загроза ракетних ударів залишається.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати підтримку РФ у війні проти України, надаючи країні-агресорці можливості використовувати повітряний простір та аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України. На кордоні Сили оборони контролюють ситуацію. Жодних рухів в напрямку українського кордону з боку білорусі і РФ на півночі не виявлено.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з артилерії та танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Новоєгорівка, Райгородок, Першотравневе, Новолюбівка, Макіївка, Нове, Зарічне, Терни, Серебрянка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Курдюмівка, Нью-Йорк, Красна Гора, Часів Яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське, Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Зелене Поле, Новосілка, Щербаки, Новопіль, Новомиколаївка, Гуляйпільське, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку противник посилив обстріли з танків та артилерії різних типів. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Новокиївка, Правдине, Мирне, Тернові Поди, Любомирівка, Широке, Киселівка, Червона Долина, Благодатівка, Давидів Брід та Нова Кам’янка.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 9 жовтня поточного року в районі населеного пункту Білозерка Херсонської області, наші воїни знищили близько 15 одиниць ворожої військової техніки. 10 жовтня, в районі населеного пункту Берислав, було уражено ангар з військовою технікою противника, втрати уточнюються.

Викладачам-колаборантам вузів Херсону загарбники рекомендують переїжджати на територію Криму. Крім цього обговорюється можливість вивезення до Криму родин колаборантів, які працюють в силових структурах окупантів.

У Старобільську Луганської області окупанти розшукують українських патріотів, затримують членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів.

Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області, під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25.

Ракетні війська і артилерія за попередню добу уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300 противника та один склад з боєприпасами.

Нагадаємо, що російські окупанти на півдні частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій, а на Херсонському напрямку ЗСУ збили два ворожих безпілотних апарати "Орлан-10" та російський штурмовик Су-25.

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Новини ТСН 00:00 за 11 жовтня 2022 року | Новини України