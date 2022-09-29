ЗСУ відбили атаки окупантів на 12 ділянках на Донеччині, а РФ кинула на Лиман "свіжемобілізованих" вояків: зведення Генштабу

Російські окупанти і далі намагаються провести повну окупацію Донецької області та утримати захоплені територі, а також зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли:

За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

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Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр’ївка, Мар’їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку російські окупанти обстріляли в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області.

На Слобожанському напрямку були ворожі обстріли в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне.

На Краматорському напрямку були обстріли поблизу Новоселівки, Старого Каравану, Щурового, Закітного, Діброви, Озерного та Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;

На Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, а окупанти здійснили 45 вильотів БпЛА з метою ведення розвідки та коригування вогню.

Ситуація на фронті:

Командування ЗС РФ намагається поповнити втрати живої сили і комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року.

Також на Лиман керівництво ЗС РФ спрямувало щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли.

Відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області 2 тисяч осіб мобілізованих з Криму. До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Впродовж 26 вересня цього року, лише у Сакському районі, мобілізовано 21 особу зазначеної національності.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника. Зокрема, за добу, уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один - з паливо-мастильними матеріалами.

Новини ТСН 19:30 за 28 вересня 2022 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

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