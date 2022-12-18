ЗСУ відбили атаки окупантів на 15 ділянках на Донеччині та влаштували "феєрверк" загарбникам на Запоріжжі: зведення Генштабу 18 грудня

Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також читайте Посилення розколу у путінській армії та високоточні ракети Brimstone 2 для ЗСУ: головні новини ночі 18 грудня 2022

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Обстріли:

На Волинському і Поліському напрямках обстановка без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна - Харківської.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог активних дій не проводив. Для уточнення положення наших військ задіяв БпЛА у районі населеного пункту Шевченкове.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії двадцяти чотири населені пункти. Серед них - Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільске, Херсон і Дніпровське Херсонської області.

У Генштабі отримали підтвердження ураження 16 грудня кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також 2 складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

На Запоріжжі окупанти планують запровадити цілодобову комендантську годину. Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ - з 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 8 районів зосередження особового складу, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо, що бойовики так званої "ДНР" та ПВК "Вагнер" посперечались, хто з них воює в районі Бахмута. Після цих заяви на пушиліна почипалася критика російських мілблогерів.

Читайте також: