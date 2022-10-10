ЗСУ відбили атаки окупантів на 4 ділянках, а в РФ родичі мобілізованих на Херсонщину влаштували "скандал": зведення Генштабу

Розпочалась 229 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти і далі намагаються утримати тимчасово захоплені території та проводити наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Обстріли:

Протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Було обстріляно більш ніж 30 населених пунктів. Серед них - Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.

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Для ударів по Запоріжжю противник використав 7 зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста і помешкання мирних цивільних громадян.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикове, Ворожба, Янжулівка та Миропілля;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гріньківка;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також, в районі населеного пункту Сватове, ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зайцеве, Красна Гора, Соледар. Окрім того, окупанти замінували місцевість в районі Берестового;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан ворог задіяв ударний БпЛА. Загалом на напрямку окупанти здійснили до 30 вильотів БпЛА з метою ведення повітряної розвідки.

Ситуація на фронті:

В РФ через критичну ситуацію, яка склалася в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу родичі мобілізованих влаштували заколот. Мобілізованих після призову одразу відправили у Херсонську та Миколаївську області на першу лінію оборони, де їх розбили ЗСУ.

Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів РФ про значні втрати і бездіяльність військового командування. У підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.

Нагадаємо, що на півдні на напрямок просування ЗСУ ворог підтягує резерви. Відомо про близько 200 військовослужбовців та до 30 одиниць бойової техніки. Минулої доби силами мотострілецького взводу намагався атакувати ЗСУ з напрямку Безводного на Давидів Брід.

Російські окупанти на Південному напрямку також частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій.

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