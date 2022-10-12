ЗСУ відбили атаки окупантів на 7 ділянкакх на Донеччині та добре поколошматили ворога на Луганщині: зведення Генштабу

Розпочалася 231 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти пробують і далі утримати захоплені території та завадити наступу Сил оборони на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські окупанти продовжують дистанційно мінувати території України та завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски 1 балістичної та 28 крилатих ракет, 20 з яких були збиті українськими підрозділами ППО.

Противник завдав 13 авіаударів та здійснив понад 40 обстрілів з РСЗВ. Від цих злочинних дій постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж сорока населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував 14 іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, 12 з цих БПЛА знищено.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Лукашенко заявляє про готовність Республіки Білорусь надати допомогу РФ у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої під час бойових дій. Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області;

на Слобожанському напрямку – Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне;

на Краматорському напрямку – Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне.

За наявною інформацією, окупанти в Херсонській області продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств, проводять там інвентаризацію активів та перереєстровують їх на себе за російським законодавством.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на окупованій території Луганщини спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошена місцева влада направила клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей РФ.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 систем ППО противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 12 пунктів управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів ворога.

Нагадаємо, що на південному напрямку ракетно-артилерійські підрозділами ЗСУ виконали 300 вогневих завдань. В результаті ліквідовано 23 росіяни, їхній транспорт, склад з боєприпасами, пункт управління та вузол зв’язку, суттєво пошкоджено 2 ворожі САУ «Гвоздика» та БТР.

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