ЗСУ відбили атаки окупантів на 9 ділянках на фронті, а в "ДНР" оголосили про мобілізацію 6 тисяч вояків: зведення Генштабу 14 вересня

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ та перегруповуються на окремих напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти і далі продрвжують обстріли інфраструктури України. Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів, зокрема це Харків, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Обстріли:

За минулу добу російські окупанти завдали 3 ракетних, 33 авіаційних удари та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Противник обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Степне Сумської області.

На Харківському напрямку були обстріли Басового та Куп’янська.

На Краматорському напрямку – Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка, Крива Лука, Спірне, Верхньокам’янське, Дронівка, Григорівка та Званівка.

На Бахмутському напрямку – Юр’ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка.

На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали Мар’їнку, Красногорівку, Первомайське та Новомихайлівку.

На Новопавлівському напрямку обстрілам піддалися: Велика Новосілка, Новодонецьке та Времівка.

На Запорізькому напрямку – Новопіль, Гуляйполе, Залізничне, Червоне.

На Південнобузькому напрямку – Таврійське, Мирне, Тернові Поди, Партизанське, Червона Долина, Білогірка, Новогреднєве, Безімене, Сухий Ставок, Біла Криниця, Ольгине, Високопілля, Кам’яне. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БпЛА.

У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому.

Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб До лав ЗС РФ набирають ув'язнених за вбивства з Тульської області - щоправда жодні контракти з ними не підписуються.

Також триває набір, так званих “резервістів” до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність. "Воєнкомати Горлівки" отримали наказ зібрати 6 тисяч чоловіків на фронт. У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів.

Робота ЗСУ на фронті:

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два ворожі літаки (Су-25 та Су-24М), один вертоліт Мі-8 та БпЛА.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів і по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Втрати російських окупантів наразі уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

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