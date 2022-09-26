ЗСУ відбили атаки окупантів на Донеччині та знищили 6 ворожих складів з боєприпасами та "окремі важливі цілі"

Минулої доби Сили оборони добряче поколошматили окупантів на усіх напрямках.
Працювала українська авіація, зенітники та ракетники.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Окупанти продовжують зазнавати втрат. Минулої доби ідтверджено ще одне точне влучанняпо району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон. Попередньо, противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються.
Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка.
Авіація Сил оборони завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника.
Ракетні війська і артилерія, за поточну добу, зокрема, уразила 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.
Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія може втратити свої території після перемоги України у війні, розв'язаної РФ. Росії не потрібно віддавати її території. Для цього потрібно визначитись із належними кордонами.
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