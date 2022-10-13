ЗСУ відбили атаки окупатів на 5 ділянках на Донеччині, а командування РФ віддало наказ тимчасово припинити наступ: зведення Генштабу

Сили оборони відбили ворожі атаки на Донеччині та ліквідували 7 ЗРК окупантів.

Розпочалась двісті 232 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ і вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли:

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з РСЗВ. Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду.

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Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та іранські дрони-камікадзе.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка;

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Ситуація на фронті:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Причина - вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів.

В районі міста Токмак Запорізької області ЗСУ уразили 3 ворожі ЗРК С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні. В Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати противника склали до 150 осіб вбитими.

Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до тридцяти одиниць ушкодженої броньованої техніки, котра придатна до ремонту.

Авіація ЗСУ завдала 32 удари по більш як 25 районах зосередження озброєння та військової техніки. Також уражено 7 ЗРК окупантів, а підрозділи протиповітряної оборон ЗСУ збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що за добу 12 жовтня зенітники та авіація Повітряних Сил ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе «Shahed-136» та два «Zala Ланцет».

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