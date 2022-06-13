ЗСУ відбили атаки російських окупантів в напрямках Вікторівка - Врубівка - Комишуваха на Луганщині

ЗСУ відбили атаки російських окупантів в напрямках Вікторівка - Врубівка - Комишуваха на Луганщині

У Бахмутському напрямку окупанти спробували штурмувати кілька населенних пунктів.

ЗСУ успішно відбили атаки російських загарбників.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти - Миронівка", - повідомили в Генштабі.

Зазначається, що для покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами російські окупанти безуспішно проводили штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське. Також ворог проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, 15 км східніше Курахового.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч проти 13 червня з "Ураганів" вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади в Дніпропетровській області. У Зеленодольську поцілили в центр міста.

Читайте також: