ЗСУ відбили атаки ворога в напрямках Золотого і Врубівки на Луганщині - Генштаб

ЗСУ відбили атаки ворога в напрямках Золотого і Врубівки на Луганщині - Генштаб

Українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки на Луганщині.

Завдяки мужності ЗСУ ворог змушений був відступити у напрямках Золотого та Тошківки.

Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу ЗСУ.

Так, минулої доби на Луганщині неподалік міста Рубіжне ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм.Окупанти провели дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти обстрілювали населенні пункти: Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Вони завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10”. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом.

Підрозділи ЗСУ відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове - Гірське, бойові дії тривають.

Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте українські захисники успішно відбили.

"З метою викриття вогневих позицій сил оборони, силами штурмових груп, загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем. Противник відійшов", - йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що військовий експерт оцінив останні події на Сході і безуспішні потуги росіян у місті, де тривають найзапекліші бої.

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