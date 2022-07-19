ЗСУ відбили черговий штурм окупантів під Спірним на Краматорському напрямку - Генштаб

На Донеччині окупанти обстріляли кілька населенних пунктів на Краматорському напрямку.

Також вони вкотре намагалися штурмувати поблизу селища спірне, але ЗСУ відбили штурм.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського.

"Ворог вів штурмові дії поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що у Херсонській області ЗСУ не дають жодного шансу розслабитися російським окупантам. Після того, як наші воїни завдали удару по ворожим складам у Новій Каховці, стало відомо про ще одне влучання. Цього разу - в Бериславському районі.

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