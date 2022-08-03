ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Бахмутському напрямку - Генштаб

ЗСУ успішно відбили ворожі штурми.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються витіснити із займаних позиції підрозділи ЗСУ. Для цього ворог вів обстріли артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки.

"Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема. На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають. На напрямку Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти у вівторок, 2 серпня, ракетами обстріляли військову частину в Червоноградському районі Львівської області.

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