ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Бахмутському напрямку: ворог бореться за Новолуганське і Кодему

На цей момент триває пій в районах населенних пунктах Кодема і Новолуганське.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.

"Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, російські окупанти із великою кількістю техніки намагалися прорвати українські позиції в Харківській області.

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