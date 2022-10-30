ЗСУ відбили наступ окупантів на 9 ділянках на Донеччині, а до України перекидають "кадирівців": ранкове зведення Генштабу

На Донеччині російські окупанти і далі продовжують спроби наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Розпочалася 249 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти і далі намагаються наступати на Донеччині.

Про ситуацію на фронті йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Обстріли:

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них - Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти українців. РФ продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Так, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з Росії. Разом з військовослужбовцями ЗС РФ прибувають “кадирівці”. Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне;

на Новопавлівському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого впливу у районах населених пунктів Гуляйполе, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темирівка, Ольгівське та Червоне.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожих обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Нікополь і Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині.

Ситуація на фронті:

Під час так званої “евакуації” з виправної колонії №90 Херсона окупанти вивезли ув’язнених. Територію в'язниці противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу окупнати готуються до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до Каланчака близько сотні “росгвардійців”.

На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

В населеному пункті Велика Знам’янка Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 6 - по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА “Орлан -10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника.

Нагадаємо, що радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль залізницю, через яку окупанти доправляють зброю на південному напрямку.