ЗСУ відбили наступ окупантів на Авдіївському напрямку - Генштаб

Російські окупанти намагалися просунутися у напрямках Красногорівки та Мар’їнки.

ЗСУ "пригальмували" їхні намагання.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

"На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар’їнки, традиційно зазнав втрат та відступив", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

Читайте також: