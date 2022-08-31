ЗСУ відбили наступ окупантів на Авдіївському напрямку - Генштаб

Російські окупанти намагалися просунутися у напрямках Красногорівки та Мар’їнки.
ЗСУ "пригальмували" їхні намагання.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.
"На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар’їнки, традиційно зазнав втрат та відступив", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.
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