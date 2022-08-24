ЗСУ відбили наступ окупантів на Бахмутському напрямку - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Донеччині.
Минулої доби вони спробували наступати на місто Бахмут та вкотре на село Кодема.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. Успіху не мав", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, що російські окупанти викрадають українських дітей і всиновляють у російських сім'ях за премії.