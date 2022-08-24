ЗСУ відбили наступ окупантів на Бахмутському напрямку - Генштаб

Минулої доби вони спробували наступати на місто Бахмут та вкотре на село Кодема.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. Успіху не мав", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що російські окупанти викрадають українських дітей і всиновляють у російських сім'ях за премії.

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