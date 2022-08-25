ЗСУ відбили наступ окупантів на Бахмутському напрямку поблизу Кодеми

Російські окупанти не полишають спроб просунутися на Бахмут.

Вони вкотре минулої доби намагалися штурмувати поблизу села Кодема, і в котре ЗСУ всипали їм там перцю.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка.

"Ворог задіяв авіацію для ударів поблизу Соледара та Зайцевого. Безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що минулої доби ЗСУ відбили ворожі спроби штурму на Слов'янському напрямку.

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