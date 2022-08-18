ЗСУ відбили наступ окупантів на Краматорському напрямку в районі Миколаївки

Російські окупанти не полишають спроб наступати на Краматорському напрямку.
Минулої доби вони намагалися просунутися в напрямку Миколаївки.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Краматорському напрямку російські окупанти обстріляли із танків та РСЗВ райони Слов’янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дарʼївки, Сіверська, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Веселого.
"Ворог вів наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мав, відійшов", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, як пояснив експерт Сергій Згурець, війна в Україні переходить у затяжну фазу, але час грає на користь держави, адже на фронт встигає вчасно і у необхідній кількості надходити військова допомога від західних партнерів.
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