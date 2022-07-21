Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ відбили наступ окупантів на Питомник на Харківщині - ISW

Дата публікації
Перегляди
494
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ відбили наступ окупантів на Питомник на Харківщині - ISW

У Харківській області Сили оборони України зупинили наступ окупантів на селище Питомник.

Населенний пункт розташований неподалік Харкова.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни ISW.

Російські війська вчора, 20 липня, спробували здійснити обмежений наземний наступ на північ від Харкова.

"Українські війська відбили російський наземний наступ на Питомник, за 10 км на північ від Харкова. Російські війська продовжували обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів, зокрема Питомника, Прудянки, Петрівки та Циркунів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області українські захисники вдало пішли у контрнаступ. В результаті ЗСУ трохи "прорідили" ряди мотострілецького полку, а точніше - знищили цілу ворожу роту.

Читайте також:

Наступна публікація