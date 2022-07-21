ЗСУ відбили наступ окупантів на Питомник на Харківщині - ISW

У Харківській області Сили оборони України зупинили наступ окупантів на селище Питомник.

Населенний пункт розташований неподалік Харкова.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни ISW.

Російські війська вчора, 20 липня, спробували здійснити обмежений наземний наступ на північ від Харкова.

"Українські війська відбили російський наземний наступ на Питомник, за 10 км на північ від Харкова. Російські війська продовжували обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів, зокрема Питомника, Прудянки, Петрівки та Циркунів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області українські захисники вдало пішли у контрнаступ. В результаті ЗСУ трохи "прорідили" ряди мотострілецького полку, а точніше - знищили цілу ворожу роту.

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