ЗСУ відбили наступ окупантів на Слов'янському напрямку

Минулої доби ЗСУ відбили ворожі спроби штурму на Слов'янському напрямку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку під вогневий вплив ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка. Ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомляли, що радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що найближчі 2-3 місяці будуть вирішальними у війні. Подальші дії на полі бою залежатимуть від постачання Заходом військового озброєння.

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