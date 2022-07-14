ЗСУ відбили наступ окупантів в районі Курульки на Слов'янському напрямку - Генштаб

Російські окупанти і далі намагаються наступати на Слов'янському напрямку.

Минулої доби вони намагалися піти на штурм поблизу села Курульки на Харківщині, але ЗСУ їх пригальмували.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки (Харківщина), успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові на Херсонщині "впіймали на гарячому" дрон-камікадзе та знищили 13 росіян.

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