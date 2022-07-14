Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ відбили наступ окупантів в районі Курульки на Слов'янському напрямку - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
132
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ відбили наступ окупантів в районі Курульки на Слов'янському напрямку - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти і далі намагаються наступати на Слов'янському напрямку.

Минулої доби вони намагалися піти на штурм поблизу села Курульки на Харківщині, але ЗСУ їх пригальмували.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки (Харківщина), успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові на Херсонщині "впіймали на гарячому" дрон-камікадзе та знищили 13 росіян.

Читайте таклож:

Як в Україні, Європі та США борються з російської пропагандою

Як в Україні, Європі та США борються з російської пропагандою
Наступна публікація