ЗСУ відбили наступ окупантів на Слов'янському напрямку - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб просуватися на Слов'янському напрямку на Донеччині.

Минулої доби вони вкотре безуспішно штурмували в районі села Долина.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти із артилерії різних типів обстріляли неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного.

"Ворог вівів штурмові дії у напрямку Тихоцьке - Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст. Через це окупанти в істериці кинулись розшукувати патріотів України, проте нікого так і не знайшли.

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